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SON DAKİKA VİDEO! BDDK'dan kredi kartı taksit sayılarına sınırlama! Altın, kuyum, mobilya ve elektronik alışverişlerinde yeni dönem

SON DAKİKA VİDEO! BDDK'dan kredi kartı taksit sayılarına sınırlama! Altın, kuyum, mobilya ve elektronik alışverişlerinde yeni dönem
18.12.2020 10:17
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Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kuyum, elektronik, mobilyada kredi kartı taksit sayılarının düşürülmesine karar verdi.


Kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine karar verildi.

Kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya indirilmesine karar verildi.

Kredi vade sınırlarının nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verildi.

Kredi vade sınırlarının taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verildi.

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