TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den al-sat yapmanın herhangi bir cezası var mı? TOKİ'den ev devretme işlemi nasıl olur?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı ilanlara başvurarak ev sahibi olan vatandaşlar, TOKİ'den ev aldıktan sonra satışı yapılır mı sorusunun cevabını arıyor. TOKİ alt gelir gruplarına 1+1 ve 2+1 evler veriyor. Orta gelir gruplarına ise 3+1 ve 4+1 konutlar veriliyor. Peki, TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı? TOKİ al-sat yapılır mı? İşte merak edilen soruların cevapları haberimizin devamında...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı ilanlara başvurarak ev sahibi olan vatandaşlar, TOKİ'den ev aldıktan sonra satışı yapılır mı sorusunun cevabını arıyor. TOKİ alt gelir gruplarına 1+1 ve 2+1 evler veriyor. Orta gelir gruplarına ise 3+1 ve 4+1 konutlar veriliyor. Peki, TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı? TOKİ al-sat yapılır mı? İşte merak edilen soruların cevapları haberimizin devamında...

TOKİ'DEN ÇIKAN EV BAŞKASINA SATILIR MI?

TOKİ Başkanlığı'nın duyurularını takip ederek, şartları sağlayan kişiler ev sahibi olmaya devam ediyor. Açık artırma yöntemi ya da çekiliş yöntemi ile ev sahibi olan vatandaşlar, ödeme güçlüğü çektiklerinde ya da farklı sorunları olduğunda evlerini satma durumunda kalabiliyorlar. TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı araştıran yeni ev sahiplerinin yanı sıra TOKİ'den al sat yapılır mı araştıranlar da var. TOKİ ile sözleşme imzalayarak ev sahibi olan vatandaşlar genellikle sözleşmelerinde yazanları okumuyor. TOKİ'den çıkan ev başkasına satılır mı sorusunun cevabı ise sözleşmede belirtilmiş. İşte TOKİ konut sözleşmesinde evi başkasına devretme ile ilgili detaylar;

"Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır."

TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor

TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.

HANGİ ŞEHİRLERDE TOKİ KONUT SATIŞI VAR?

Güncel TOKİ konut satışı kampanyaları araştırılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile kurasız TOKİ konut satışı yapılacağı duyurusu paylaşıldı. Hangi şehirlerde kurasız TOKİ konut satışı var araştıran adaylar, kurasız TOKİ konut satışı ödeme şartlarını da merak ediyor.

TOKİ Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre konutların 115 bin TL'den başladığını duyuruldu. Buna ek olarak, müşterilere 180 ay vade ve aylık 565 TL taksit ödeme planları gibi cazip şartlar da sunuluyor. TOKİ alt gelir grubuna vereceği kurasız konut projesini 2+1 özellikli daireler için yapacak. TOKİ Başkanlığı'nın yaptığı duyuruda, ödemenin uygun oluşu TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşları sevindirdi.