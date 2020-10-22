SON DAKİKA: Uzman isim A Haber'de açıkladı: Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Son dakika haberi... Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25’te sabit tuttu. Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? Ekonomist Cüneyt Paksoy, konuyla ilgili A haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? Ekonomist Cüneyt Paksoy, konuyla ilgili A haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Paksoy, "Böyle bir karar aldıysa MB, bekle gör yapması önümüzdeki döneme dair riskleri ve kritik haber başlıklarının realize olmasını da bekleyip bir sonraki toplantıda tekrar durumu değerlendirmek isteyen bir Merkez Bankası ama bunu yaparken de en direk adımlarla sıkılaştırmaya devam edeceğinin sinyalini vermiş oluyor bir bakıma" ifadelerini kullandı.