Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı nedir? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı Ekim ayı kararı merakla bekleniyor. Piyasaların beklediği kararın açıklanmasıyla gözler döviz kurlarına çevrilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Ekim ayı Toplantısı gerçekleştiriliyor. Ekonomistler ise faizlerin yükseltilmesini bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı nedir? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte ekonomiyle ilgilenen vatandaşların merak ettiği konunun detayları…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası banka politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu.





TEDBİRLERİN SÜRDÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi. Para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek GLP faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verildi." ifadelerin yer verildi.





MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDİR?

Karar henüz belli olmasa da ekonomistler faizlerin arttırılmasını bekliyordu.

MERKEZ BANKASININ SON FAİZ KARARI NASILDI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan artırarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte dolar kuru 7.70 lira seviyesinden 7.55 liraya kadar sert düşüş gerçekleştirdi.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyallerinin gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiği vurgulandı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürdüğü ifade edilen duyuruda, salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği belirtildi.

Duyuruda, iktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlendiği kaydedildi.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunduğu aktarılan duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Son dönemde ticari kredilerde gözlenen normalleşme eğilimi bireysel kredilerde de başlamıştır. Ertelenmiş talebe ve salgın tedbirleri kapsamında uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, bu politika tedbirlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla dengelenmesi beklenmektedir. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir."