SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan fiyat istikrarı odaklı para politikası vurgusu

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak." dedi. Merkez Bankası piyasa dün beklentilerinin üstünde bir kararla, politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Meclis sunumunda "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir." ifadelerine yer verdi.



Ağbal, "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak." dedi.





Ağbal'ın açıklamaları şöyle:



Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.



Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.

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