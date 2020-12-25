SGK prim borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 6 gün! Başvuru yapanın borcu anında siliniyor!

SGK primi veya vergi borcu olanlar dikkat! Başvuru yapanın borcu anında siliniyor! Borç yapılandırma işlemlerine başvuru hala devam ediyor. Borçlarını yapılandırmak isteyenler işlemleri internet üzerinden de gerçekleştirebiliyor. Tarihi barış fırsatı başladı ve böylece borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faiziyle birlikte enflasyon farkının yüzde doksanlık kısmı siliniyor. SGK Başkanı İsmail Yılmaz “Gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamını siliyoruz. Bu çok önemli. 2008 yılında bin 200 lira prim borcu olan vatandaşın bugün gecikme faizi ve gecikme zam ile birlikte ödemesi gereken tutar 4 bin 700 lira civarında” dedi. İşte detaylar…

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın açıklamaları:

"Yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kurumuza Genel Sağlık Sigortası prim borçları, sigorta primleri, idari para cezaları rücu alacakları, yersi ödenen aylıklar ve bir de geçmiş dönemde 4B sigortalılardan hizmetleri durdurulan vatandaşlarımız faydalanabilir.

Burada son tarih 31 Aralık 2020. Bütün vatandaşlarımızı bu kapsamda borçlarını yapılandırmaya bekliyoruz. Yapılandırma yapan vatandaşlar ilk taksitlerini 1 Mart 2021 tarihinde ödeyecekler.

Borcu olan tüm vatandaşlarımız 81 ildeki merkezlerimize başvuru yapabiliyorlar. Bunun yanında işverenlerimiz e-SGK üzerinden başvuru yapabiliyorlar. BAĞ-KUR'lularımız yine müdürlüklerimize başvurdukları gibi e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Buralardan da takiplerini yapabilecekler.

Biz tüm müracaatları e-SGK ve e-Devlet üzerinden kabul ediyoruz. Kuruma gelmeden yapılandırma yapılabiliyor. Burada yapılandırmanın durumunu görebilecekler. Bankalardan da ödemelerini rahat şekilde yapabilecekler. Banka bile gitmelerine gerek yok internet üzerinden de ödemelerini yapabilecekler.

Gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamını siliyoruz. Bu çok önemli. 2008 yılında bin 200 lira prim borcu olan vatandaşın bugün gecikme faizi ve gecikme zam ile birlikte ödemesi gereken tutar 4 bin 700 lira civarında. Yapılandırmaya başvuru yaptığında gecikme faizi ve gecikme zammını siliyoruz. Bu tutar bin 800 liraya kadar düşüyor. Peşin ödemede bin 281 lira ödüyor. İşte burada çok ciddi avantajlar var.

Gecikme faizi ve gecikme zammını sildikten sonra biz bunu yurt içi fiyat endeksiyle borç durumunu güncelliyoruz. Vatandaşımız peşin ödemek isterse güncellenen tutarın yüzde 10'nunu ödeyecek. Vatandaşlarımız borçlarını 6-9-12-18 taksit şeklinde ödeyebilecek."

BAĞ-KUR BORCU OLANLAR YARARLANACAK MI?

Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları da durdurulacak.

EN FAZLA KAÇ TAKSİT YAPILABİLECEK?

Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek. Katsayı taksit sayısına göre değişecek. Taksit sayısı arttıkça ödenecek rakamlar da artacak. Belediyelerin borçları ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR Mİ?

Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. Prim borcu olanlar e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilir.

Ekranda da yer alan sol menüdeki ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekecek. Burada 7256 sayılı kanun kapsamında ödeme işlemleri menüsüne giriş yapacak olan vatandaşlar, başvurularım ekranına tıklayarak ödeme planlarını seçtikten sonra işlemlerini gerçekleştirebilecek.

VERGİ BORÇLARINDA GECİKME ZAMLARI, FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Son dakika haberi kapsamında alınan bilgiye göre Vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme, bazı cezaların tamamının ya da yüzde 50'sinin silinmesi, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim, trafik ve diğer idari para cezaları peşin ödenirse yüzde 25 indirim var.

İLK TAKSİT NE ZAMAN YATIRILACAK?

Vergi borçlarıyla il özel idarelerine ve belediyelere olan borçların ilk taksiti Ocak 2021'de, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de Şubat 2021'de ödenecek. Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.

PEŞİN ÖDEYENİN AVANTAJI NE OLACAK?

Örneğin; 2008'de 1.200 TL anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek.