Haberler Ekonomi Videoları SON DAKİKA: Konut sektörü mercek altında: 80 bin mükellef RADAR'a takıldı

SON DAKİKA: Konut sektörü mercek altında: 80 bin mükellef RADAR'a takıldı

SON DAKİKA: Konut sektörü mercek altında: 80 bin mükellef RADAR'a takıldı
30.01.2023 10:36

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Son dakika haberi... Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de RADAR sistemine takıldı.

Ekonomi Videoları

Son dakika haberi...Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte.

FIRSATÇILIĞA TAVİZ YOK
Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı.

Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

55 BİN RİSKLİ İŞLEM
İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi.

Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.

80 BİN MÜKELLEFE MERCEK
RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte.

Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit edililiyor.

İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.

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