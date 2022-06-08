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SON DAKİKA KİRA HABERİ! 🏠 Bekir Bozdağ'dan kira artışına sınırlama açıklaması! 💒 ''Yüzde 25'i geçemeyecek''

SON DAKİKA KİRA HABERİ! 🏠 Bekir Bozdağ'dan kira artışına sınırlama açıklaması! 💒 ''Yüzde 25'i geçemeyecek''
08.06.2022 11:27 - Son Güncelleme: 08.06.2022 11:32

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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yeni kira düzenlemesiyle ilgili açıklama geldi. Hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiriyor. Peki Kira artış sınırı ne kadar oldu? Yeni kira düzenlemesi nedir? Artış oranı nasıl olacak? Nasıl hesaplanacak? Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? İşte son dakika gelişmenin detayları...

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Kira artışlarına yönelik yapılan çalışmalarda son düzenlemeler yapıldı ve çalışmanın kapsamı açıklandı. 4 bakanlığın yaptığı çalışma sonrasında 1 Temmuz 2023'e kadar kira Artış oranlarının yüzde 25'i aşamayacak şekilde artırılacağı açıklandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" açıklamasında bulundu.

Bir süredir gündemde olan kira artış oranlarına yönelik düzenleme geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konut kiralarında 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış oranının yüzde 25'le sınırlandırıldığını açıkladı. Düzenleme 1 yıllık süreci kapsayacak. Bozdağ ayrıca "Böylelikle konut kiralarında, bir yıl süreyle, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilmesi getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı ifade ediliyor. Geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Kiracı ve ev sahibi hukukuna halel vermeden ikisinin de ortak fedakarlık yapmasına özen gösterdik." dedi.

Bir önceki uygulamada 12 aylık TÜFE'nin ortalamasına göre zam yapılıyordu ve en son çıkan veri de yüzde 39.33 olarak gerçekleşmişti.

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