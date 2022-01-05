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SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar
05.01.2022 11:55

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Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara'da düzenlenen MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, enflasyonla sert bir şekilde mücadele edileceğini açıkladı. Bakan, "Türkiye ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır. Ortodoks davranmıyorsunuz, bize bir tane kalem yeter diyenlere hayır. Bireysel yatırımcıların algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, TL'yi güçlendirecek, farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk" dedi.

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