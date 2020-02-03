Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik büyüme mesajı

Son dakika... Bakan Albayrak: Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 51,3 oldu. 2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik göstergelere yönelik Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadelerine yer verdi.
Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 3, 2020
2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk.
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