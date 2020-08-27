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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur
27.08.2020 17:02

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.

FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur. pic.twitter.com/6SWR5wCrae

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 27, 2020


Bakan Albayrak, paylaşımında "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur." ifadelerine yer verdi.
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