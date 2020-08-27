Sermaye piyasalarında BOTAŞ ve TPAO heyecanı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu...

27.08.2020 16:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisinin de hisseleri halka açılacak" şeklindeki açıklaması sermaye piyasalarında heyecan yarattı. A Para canlı yayınına katılan Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner, halka arzlarla beraber sermaye piyasalarının derinleşeceğini vurgulayarak, "Uzun zamandır büyük halka arz bekliyoruz. Mutlaka yeni yatırımcı kazandıracaktır piyasaya" açıklamasında bulundu.

BOTAŞ ve TPAO halka arzı konusunda, "Yatırımcı ilgisi ne yönde ilerler? Önümüzdeki dönemi ne yönde etkiler" sorularının cevabını A Para'da yayına katılan Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner yanıtladı.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın BOTAŞ ve TPAO'nun halka arz edilecek sözlerinin sermaye piyasalarını heyecanlandırdığını bildiren Doğaner, "Biz uzun zamandır büyük halka arzlar bekliyoruz. Bunu kamunun da yapmasını da birkaç yıldır yetkililere bildiriyoruz" dedi.





Piyasaya uzun zamandır büyük halka arz gelmediğini belirten Doğaner, "Genelde küçük halka arzla ilerliyoruz. Onlarda çok başarılı oluyor. Hatta küçük olmasından ötürü yatırım iştahı çok fazla olduğu için çok küçük miktarda alabiliyor her bir yatırımcı ve büyük fiyat artışlarına sebep oluyor. Bu da bize yatırım iştahının olduğu halka arzlara ilginin çok güzel olduğunu gösteriyor" dedi.





Uzman isim bu ilginin mutlaka düşük faiz ortamında büyük bir halka arzla taçlandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Kamu genellikle buz kırıcı gibidir. Ne zaman büyük kamu halka arzı ardından büyük özel sektör ihraçları da beraberinde geliyor" ifadelerini kullandı.





Halka arz için ortamın uygun olduğunu ifade eden Doğaner, "Mutlaka yeni yatırımcı da kazandıracaktır piyasamıza. Aselsan'da 64 bin yeni yatırımcı geldi.