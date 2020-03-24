Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: #BizSizlerleVarız 24.03.2020 14:30

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki biz sizlerle varız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun.