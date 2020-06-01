Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Sosyal hayatı destek kredisi (0,55 faiz oranı 6 ay geri ödemesiz 60 ay vade)

01.06.2020 10:37

2020 kamu bankaları koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş kapsamında yeni bir açıklama yaparak vatandaşlara yeni kredi paketlerini duyurdu. Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de