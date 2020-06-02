Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "4 yeni finansman paketi" değerlendirmesi

02.06.2020 11:38

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz.

Kamu katılım finans kuruluşları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz. https://t.co/9FCPuOPsfe — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 2, 2020

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." dedi.