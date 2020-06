Dünya devi Zynga'dan Türk oyun şirketi Peak Games'e rekor bedel! Peak'ı alan Zynga'nın hisseleri 8 yılın zirvesine yükseldi

Son dakika haberine göre dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun." dedi. Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın hisseleri, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasının ardından 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devrederek büyük bir anlaşmaya imza attı.

Peak'ten yapılan açıklamaya göre, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga (Nasdaq: ZNGA) firmasına devrettiğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peak Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Şahin anlaşmayla, "Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye'den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar." açıklamasında bulundu.

"PEAK VE ZYNGA BİRLİKTE DAHA DA HIZLI BÜYÜYECEK"

Zynga CEO'su Frank Gibeau ise, "Peak'e 'aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast'ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü ise, "10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye için büyük önem taşıyan bu imzanın, Peak'i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştirdiğini aktaran İnönü, "Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre ayrıca, şirketin sadece ortaklık yapısının değişeceği vurgulanırken Peak'in faaliyetlerine ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

BAKAN VARANK'TAN İLK YORUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, satın almanın resmen duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Varank, "(Zynga'nın Peak'ı alma kararı) İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için çok önemli gelişme." dedi.

