Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi paylaştı. İşte detaylar...

Binlerce çalışanın faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) haziran ayı ücreti ve süresiyle ilgili detaylar gündemde. Haziran ayı itibariyle sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili iş dünyası sürecin 2021 sonuna kadar uzatılmasını talep ederken son gelişmeler merak ediliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi paylaştı. Buna göre, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlar ödemelerini PTT üzerinden alabilecekler.