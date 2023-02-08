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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da DEPREM KARARI: İşlemler durduruldu | 8 Şubat 2023

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da DEPREM KARARI: İşlemler durduruldu | 8 Şubat 2023
08.02.2023 11:29 - Son Güncelleme: 08.02.2023 11:39

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Borsa İstanbul AŞ, borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir.'' denildi.

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Borsa düştü mü, devre mi kesti, neden durdu soruları sıkça araştırılamaya başlandı. 8 Şubat 2023 sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklama geldi.

8 ŞUBAT 2023 BORSADA SON DURUM NE?

Borsa İstanbul'un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.

BORSA KESİCİ NEDEN UYGULANIR?

Borsada fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınır.

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