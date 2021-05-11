RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! Sanayi üretim endeksi martta da yükseldi! Sanayide işler tıkırında

SON DAKİKA! Sanayi üretim endeksi martta da yükseldi! Sanayide işler tıkırında
11.05.2021 10:25
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Son dakika haberine göre koronavirüs salgınına rağmen sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7; yıllık bazda ise yüzde 16,6 yükseliş gösterdi.


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8, imalat sanayi sektörü endeksi %17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,9 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,7 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,3 arttı.



Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Mart 2021



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %12,3 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %2,6 arttı.

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