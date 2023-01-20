Haberler Ekonomi Videoları SON DAKİKA: BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ GELİYOR! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı! Vergi, sigorta primi, ceza... |VİDEO

SON DAKİKA: BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ GELİYOR! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı! Vergi, sigorta primi, ceza... |VİDEO

SON DAKİKA: BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ GELİYOR! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı! Vergi, sigorta primi, ceza... |VİDEO
20.01.2023 09:30

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Son dakika haberleri... Borçlar için cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

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Son dakika haberleri... Borçlar için cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor.

Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.

KRİTİK TARİH 31 ARALIK 2022

Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ
Yapılandırma paketinin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması bekleniyor. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması da beklentiler. Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması da öngörülüyor.

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