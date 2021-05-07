Son dakika BIST 100 son durum! 7 Mayıs Borsa güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da 7 Mayıs Cuma son gelişmeleri merak eden vatandaşlar sabah saatleriyle birlikte güncel verileri takip ediyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,84 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.434,57 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Peki, Borsa güne nasıl başladı? 7 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!