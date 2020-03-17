Son dakika: Benzine üçüncü indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 17.03.2020 10:11

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle benzine bir indirim daha geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak.

Petrol fiyatları küresel ölçekte düşmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş iç piyasaya da yansıdı. Benzin fiyatlarında üçüncü kez indirime gidiliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında geçen hafta 60 ve 51 kuruşluk indirimler peşpeşe gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.