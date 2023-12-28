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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 16:40 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 16:45

SON DAKİKA: Bakan Işıklan açıkladı! İşte çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin yatacağı tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

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