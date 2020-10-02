Son dakika: Bakan Dönmez'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz

Son dakika haberine göre, BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BM'nin onayına ilişkin, "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz." açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesine ilişkin, "Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı" dedi.



Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi.



Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı.



Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz. https://t.co/w35PoAXKsV October 2, 2020

BM ONAYLADI

BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı.

Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN TARİHİ ANLAŞMASI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da dün yaptıkları görüşme sırasında bir anlaşma imzalandı.

Söz konusu anlaşma, Akdeniz'de son dönemde Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak petrol ve doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bunlar için uluslararası şirketlere ruhsat dağıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Libya ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile, Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki hatta, karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.





İHALELER AÇMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Türkiye ile Libya'nın anlaşma ile çizdikleri hat, özellikle Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tezlerini boşa çıkarmaya yönelik. Yunanistan, adaların da kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip oldukları tezini yayarak, son dönemde Girit Adası'nın güneyindeki bölgede uluslararası şirketlere petrol ve doğal gaz arama ruhsatları için ihaleler açmaya başlamıştı.

Türkiye'nin buna karşı gösterdiği tepkiye rağmen, Yunanistan AB ve ABD'nin de desteğini alarak, tek taraflı ruhsat dağıtma işine devam ediyordu.

Libya ve Türkiye arasında anlaşma ile çizilen hat, Girit'in hemen yanından geçtiği için, aynı zamanda Yunanistan'ın Girit'in güneyinin 'kendisine ait' olduğu tezini de boşa çıkarmış oluyor.

Yunanistan ve Rum Kesimi, daha önce Akdeniz'e kıyısı olan Mısır, İsrail, Lübnan'la birlikte, Filistin yönetimini de dahil ettikleri bir uzlaşma ile, Türkiye'yi dışlayan bir 'blok' oluşturmuşlardı. Libya ile anlaşma, ABD ve AB destekli bu bloğun etki alanını da kısıtlayacak nitelikte.