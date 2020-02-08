Sigaraya 6 TL zam mı yapıldı? Zam gelecek sigara markaları hangileri? İşte 8 Şubat sigara fiyatları 08.02.2020 18:36

Bugün sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 lira zam yapılacağı iddia edildi. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda güncel sigara fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Hangi sigara markalarına zam olacak? İşte 8 Şubat güncel sigara fiyatları...

Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor.

SİGARAYA 6 TL ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu bugün gündem oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 TL zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında sigara üreten firmalardan açıklama gelmedi.

8 ŞUBAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Diğer güncel sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Lark Reserve: 14.50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

Winston Slender: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

SİGARA PAKETLERİ ARTIK TEK TİP

Sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması başladı. Paketler üzerindeki uyarıcı mesaj ve resimler de yenileri ile değiştirildi.

Bugün başlayacak olan düz ve standart paket uygulamasıyla paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

Düzenlemeyle tütün mamulleri paketlerin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı.

Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli) sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyi yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları içerisinde yer alan "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı" mesajı olacak.

Düzenlemeyle tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak. Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.

Yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde, "Sigara içmek öldürür - hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı bulunacak.Halihazırda mevcut sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde yüzde 10'unu kaplayan zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakım değerlerine ilişkin bilgilendirme kaldırıldı, paketler üzerinde bulunan "18 yaşını doldurmayanlara satılamaz" şeklindeki uyarı, "18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir" şeklinde değiştirildi.