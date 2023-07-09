SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 9 Temmuz 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?

Bazı sigara gruplarında 5 TL zam uygulandı.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

Son zammın ardından o grupta en ucuz sigara 41 TL, en pahalı sigara da 46 TL oldu.

Sigara ve Alkol Kullanmanın Zararları Nelerdir?

Sigara ve alkol kullanan kişiler zaman içerisinde birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar ölüme bile yol açabilmektedir.

Bu yüzdem sigara ve alkol kullanan kişiler bu hastalıklara hazırlıklı olmalıdır. Erken yaşlarda alkol ve sigara kullanmaya başlayanların zamanla vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler ortaya çıkmaya başlayınca durumun kötü olduğu anlaşılmaktadır.

Sigaranın Zararları

Sigara içmek küçük yaşlarda başlayan ve hayat boyu devam eden bir durumdur. Kötü alışkanlıkların başında gelen sigara birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.

- Göğüs hastalıklarına neden olur.

- Damarların tıkanmasına yol açar.

- Cildin rengini değiştirir.

- Kemik erimesine yol açar.

- Ağız kokusuna yol açar.

- Diş ve diş eti hastalıklarına neden olur.

- Tat alma duygusunu değiştirir.

- Göz kusurlarına yol açar.

- Hafıza kaybı ve erken bunamaya neden olur.

- Yorgunluk ve uykusuzluğa neden olur.

- Kanser türü hastalıkları tetikler.

- Hamile bayanlarda çeşitli doğum risklerine neden olur.

- Cinsel hayatı olumsuz yönde etkiler.

- Tırnaklarda sararmaya neden olur.

- Öksürük ve balgam oluşmasına neden olur.

- Deride dökülmelere yol açar.

Sigara ve alkol kullanan kişilerin maddi durumu da kötü şekilde etkilenmektedir.

Sigara ve alkol almak için çok fazla para harcayan kişilerin bütçesi zaman içerisinde olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bu yüzden birçok huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.