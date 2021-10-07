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Sıfır araçta stokçuluk! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan otomobil satışlarıyla ilgili flaş açıklama

Sıfır araçta stokçuluk! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan otomobil satışlarıyla ilgili flaş açıklama
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Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Muş, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" diye konuştu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Muş, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" diye konuştu.

"ARAÇ SATIŞLARIYLA İLGİLİ CİDDİ İDDİALAR VAR"
Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor.

'Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı' diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır.

Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil.

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