Sahte dolar krizi: Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları 50 dolar ve 100 dolar alımını durdurdu!

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 17:20

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 dolar ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesi iddiaları üzerine Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu. Sahte banknotların piyasada hızla yayılması, esnafı ve döviz bürosu sahiplerini tedirgin etti.

Kapalıçarşı'daki Döviz Bürolarında Uyarı Broşürleri

Kapalıçarşı'daki döviz büroları, para sayma makinelerinin sahte dolarları gerçeklerinden ayırt edememesi nedeniyle iş yerlerine uyarı broşürleri astı. 50 ve 100 dolar görsellerinin bulunduğu afişlerde, "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır" ibaresi yer aldı. Bu durum, hem esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşları tedirgin etti.

Sahte Dolarların Piyasada Yayılması

Döviz bürosuna 50 dolarını bozdurmak için gelen İbrahim Halil Hüseyin, sahte olmadığını belirttiği 50 doları bozduramadığını ifade etti. "Eski olduğu için galiba," diyerek, döviz bürosunun doları almadığını söyledi. Bu durum, sahte dolarların piyasada ne kadar yaygınlaştığını ve gerçek paraların alım satımında yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi.

Esnaf, Yetkililerden Açıklama Bekliyor

40 yıldır esnaflık yapan Reşat Yılmaz, sahte dolarlar nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Yılmaz, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. En büyük problem 50 dolarla ilgili. Sahte dolarların miktarı henüz belli değil," dedi. Yılmaz, sahte dolarların toplanması gerektiğini belirterek, makinelerin güncellenmesiyle bu sorunun çözülmesini umduğunu söyledi.

Makinelerden Geçen Sahte Dolarlar

Esnaflar, piyasadaki sahte doları ayırt etmenin her geçen gün zorlaştığını ifade ederken, makinelerin de sahte paraları ayırt edemediği bilgisini verdi. Bu durumun çözülmesi için para sayma makinelerinin güncellenmesi gerektiği vurgulandı. Sahte dolarların toplama sürecinin 2 haftayı bulabileceği tahmin ediliyor.

Kapalıçarşı'daki döviz büroları, sahte dolarların piyasadan çekilmesi için yetkililerden açıklama ve çözüm bekliyor. Bu süreçte, vatandaşların panik yapmaması ve makinelerin güncellenmesini beklemeleri gerektiği ifade ediliyor.