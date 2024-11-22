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Döner, hamburger ve iskenderde gramaj dönemi!
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Döner, hamburger ve iskenderde gramaj dönemi!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 10:34

Ticaret Bakanlığı tüketicileri korumak için harekete geçti: Menülerde döner, iskender ve hamburgerin gramaj bilgisine yer verilecek. Uymayanlar cezai yaptırımla karşılaşacak.

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburger ürünlerinin satışında menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi. Yapılan açıklamada, lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, dönerin, sandviç, ekmek arası, dürüm ve servis döner gibi isimler altında farklı fiyatlarla satıldığı aktarıldı. İskender ve hamburgerin de farklı porsiyonlarda sunulduğunun ancak gramaj bilgisi olmaması nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığının anlaşıldığı ifade edildi. Tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Döner ve iskender ile hamburgerde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer vermesi gerektiği hususunda sektörü temsil eden TOBB ile TESK bilgilendirildi. Ayrıca yaygın ve yoğun denetimler yapılmaya devam edilecek. İşletmelerimizin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması açısından belirtilen hususlara dikkat etmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

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