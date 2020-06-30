Sahibinden ikinci el araç satışında bu tuzağa dikkat! Yetkililer uyardı

30.06.2020 10:03

Son dönemde faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ikinci el otomobil piyasası yeniden hareketlendi. Yetkililer ise piyasanın hareketlenmesinin ardından artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Kamu bankaları tarafından açıklanan kredi destek paketleri sonrası piyasanın hareketlendiğini ve ikinci el araç ticaretinin hız kazandığını ifade eden Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, buna paralel olarak internet üzerinden yapılan satışların da arttığına işaret ederek araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Dolandırıcıların internette araçları piyasa değerinin altında göstererek, gerçekte olmayan araçların ilanını verdiklerini belirten Erkoç, "Örneğin İstanbul'dan verilen bir ilan için vatandaşlarımız Ankara'dan alıcı oluyor. Diyorlar ki kaparo gönderirseniz bu aracı satmayacağız. Vatandaş kaparosunu gönderip aracı almaya gidiyor, ortada araç da yok muhatap da… Ne yazık ki caydırıcı bir ceza da yok. O yüzden vatandaşlarımız araç alışverişlerini muhakkak kurumsal yerlerden, otomobil ticaret merkezlerinden, bayilerden yapsınlar. İnternet sitelerinde ne olduğu belli olmayan kişilerin verdiği ilanlara itibar etmesinler. Satın almak istedikleri aracı muhakkak görsünler" diye konuştu.

Pandemi sebebiyle fabrikaların üretimi durdurması sonrası sıfır araçların henüz ülkeye gelmediğini, arz talep dengesinin bozulduğunu ifade eden Erkoç, dolandırıcıların bu durumdan da faydalandığını söyledi. Hiç meslekle alakası olmayan, otomotiv ticareti ile ilgili vergi levhası dahi bulunmayan kişilerin sıraya girerek bayilerden araçları aldığını, kendi araçları gibi ilana koyarak sattığını belirten Erkoç, "Bu işi ayaküstü yapanlar sebebiyle hem piyasadaki araçların fiyatı artıyor hiçbir şekilde vergisini de ödemediği için kayıt dışılık artıyor" diye konuştu.

"İKİNCİ ELDE YETKİ BELGESİ İLE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ"

2019 verilerine göre Türkiye'de 8 milyon 600 bin aracın el değiştirdiğini, bunun 5 milyona yakınının ayaküstü araç alıp satanlar tarafından gerçekleştiğini söyleyen Erkoç, "Kayıt dışılığın önüne geçilmediği sürece fiyatların yükselmesine engel olamayız. Ticaret Bakanlığımızdan, Gelir İdaresi Başkanlığımızdan, Vergi Denetleme Kurulu'ndan internet sitelerinin denetlenmesini ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sektöre bir standart getirecek olan ikinci el araç ticareti yetki belgesi ile önemli ölçüde bu kayıt dışılığın önüne geçileceğini ve sektöre bir standart geleceğini hatırlatan Erkoç, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bekleyen ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak hayata geçecek olan mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu Ağustos ayına kadar uzatılmıştı. Bu süreçle birlikte sektöre bir çeki düzen gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.