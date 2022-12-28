İŞÇİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ! Sağlık Bakanlığı bugün ve yarın kura çekimi gerçekleştirecek. 11.317 sürekli işçi alımı için başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan binlerce kişi kura çekimini canlı yayın izlemek istiyor. İşte İŞÇİ ALIMI KURA LİNKİ CANLI YAYIN! 28 Aralık 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi İŞÇİ SONUÇ https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL İSİM LİSTESİ!

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLÇİ İŞÇİ ALIMI KURA İSİM LİSTESİ- CANLI YAYIN LİNKİ!

11.317 sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık ve 29 Aralık tarihlerinde saat 10:00 ile 18:00 arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları da aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULA

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

👉28 Aralık 2022 Çarşamba günü kura çekilişi yapılacak olan iller şu şekilde;

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.

28 Aralık kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.

👉29 Aralık 2022 Perşembe günü kura çekilişi yapılacak olan iller şu şekilde;

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

29 Aralık kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.

27.12.2022 TARİHLİ DUYURU:

''T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.''