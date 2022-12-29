KURA ÇEKİLİŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI İZLE YOUTUBE! 29 Aralık 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi kura çekimi hangi kanalda? 11.317 işçi alımı SORGULAMA EKRANI...
İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı için kura çekimi dün başlamıştı. Bugün son kuralar çekilecek. Canlı yayınlanacak kura ile nihai ve yedek isim listesi yayınlanacak. Başvuruda bulunan binlerce kişi şimdi canlı yayın izleme ekranını ve sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
29 ARALIK 2022 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI CANLI YAYIN EKRANI VE NİHAİ- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR tarafından tamamlandı. Gözler bu kez kura çekimine çevrildi. İŞKUR Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başladı. Bugün de son kuralar çekilecek. Kura çekimi sabah saat 10:00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura canlı nasıl, nereden izlenir? Sonuçlara nasıl öğrenilir? İşte SON DAKİKA tüm merak edilenler!
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2 gün sürüyor. Noter huzurunda canlı gerçekleştirilecek kuralar sabah saat 10:00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.
28 Aralık 2022 tarihinde kura çekilişi yapılan iller şöyle;
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
29 Aralık 2022 tarihinde BUGÜN kura çekilişi yapılacak olan iller ise aşağıdaki gibidir:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kura çekilişi https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi adresinden canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacak. Canlı kura çekimini haberimizden anbean takip edebilirsiniz. İşte kura çekimi CANLI İZLEME EKRANI
Öte yandan kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.