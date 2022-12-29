KURA ÇEKİLİŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI İZLE YOUTUBE! 29 Aralık 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi kura çekimi hangi kanalda? 11.317 işçi alımı SORGULAMA EKRANI...

29 ARALIK 2022 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI CANLI YAYIN EKRANI VE NİHAİ- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR tarafından tamamlandı. Gözler bu kez kura çekimine çevrildi. İŞKUR Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başladı. Bugün de son kuralar çekilecek. Kura çekimi sabah saat 10:00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura canlı nasıl, nereden izlenir? Sonuçlara nasıl öğrenilir? İşte SON DAKİKA tüm merak edilenler!