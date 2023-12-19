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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 09:52 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 09:52

Restoranlarda yeni dönem! 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak

Son dakika haberleri... 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor" denildi.

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