Emekliler dikkat! İkramiye farkları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 14:09

Başta emekliler olmak üzere 15.5 milyon kişiye bu yılın ilk bayram ikramiyesi ödemeleri sürerken, tutarı artıran düzenleme yasalaştı. Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

MEMURA BUGÜN ÇİFTE ÖDEME

İkramiye artışının yasalaşması geciktiği için hak sahiplerine ödemeler zamsız olarak yatırılmaya başlandı. SSK emeklilerine ikramiyeleri bu haftanın ilk 3 gününde, Bağ-Kur'lulara dün ödeme yapılırken, bugün memur emeklilerine ödeme gerçekleştirilecek.

Tabii yeni yasa kapsamında hak sahiplerine ikramiye zam farkı ödenmesi de söz konusu olacak. Fark tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

KİME, NE VERİLECEK?

Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3 bin lira yatırılmıştı. Bu kişilere açıklanacak ödeme tarihinde bin lira zam farkı verilecek. Ölüm aylığı alanlara da yasa öncesinde 3 bin lira üzerinden hisseleri oranında ödeme yapılmıştı. Şimdi 4 bin lira üzerinden hesaplama yapılarak fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750 lira, aylık oranı yüzde 50 olup bin 500 lira alana 500 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 750 lira ödeme yapılana da 250 lira ikramiye zam farkı verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara da, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor.

Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bu hafta 750 lira yatırılırken, 250 lira fark ödemesi yapılacak. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da bin 350 lira ikramiye verilirken, 450 lira tutarında fark ödenecek.

İki aylık alanlara ise ikramiye bu dosyalardan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılıyor. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında şimdi 3 bin lira ödendi. Yeni yasa kapsamında da bin lira fark verilecek.

Emekliler bir ikramiye ödemesini de Kurban Bayramı'ndan önce alacak. Haziran başında yapılacak ödemeler, zamlı tutarlar üzerinden gerçekleştirilecek.

AYLIK BAŞVURUSU YAPANLAR DİKKAT!

Ayrıca, bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.

Ramazan Bayramı da hem Mart hem Nisan ayına denk geldiğinden, Mart sonuna kadar bu yılki ilk bayram ikramiyesini alabilecek. Yani Nisan ayında emekli aylığı bağlananlara da ödeme yapılacak. Bu kişiler ikramiye ödemelerini emeklilik işlemi gerçekleştikten sonra alacak.