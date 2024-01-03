Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı, bu da öğretmen maaşları üzerindeki etkiyi belirledi. Peki, 2024 Öğretmen maaşları kaç TL oldu? Ocak 2024 zamlı öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen maaşları ne kadar? Emekli öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam geldi? İşte merak edilenler...

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.781,10 TL oldu.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaş ödemeleri her ayın 15'inde hesaplara aktarılıyor. Zam oranlarının belli olmasıyla beraber memurlar ile öğretmenlerde Ocak ayının 15'inde zamlı maaşlarını alabilecek.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı belli oldu. Yüzde 15 toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki kim, ne kadar alacak? İşte detayları…





MEMURLARIN ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği Ocak zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu.

Toplu sözleşme kapsamında yüzde 15 artış ve 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin Ocak ayı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle netleşti.





İŞTE ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu.



YENİ MAAŞLAR NE OLDU

Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 22 bin 17 lirayken, ortaya çıkan bu oranla 32 bin 860 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ortaya çıkan oranla 9 bin 877 lira 6 kuruştan 14 bin 741 liraya çıktı.

NE ZAMAN VERİLECEK?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak.



EMEKLİLERE FARK YATIRILACAK

Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödeniyor. Ocak artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek. Ödeme tarihi ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.





DEVAMI GELECEK

2023'te memurlara ve memur emeklilerine ilişkin önemli düzenlemeler hayata geçirilmişti. Geçtiğimiz Ocak ayında zam oranı refah payı ile birlikte yüzde 30'a yükseltilen memurların, Temmuz'da da yüzde 17.55'lik zammına 8 bin 77 lira seyyanen artış eklenmişti.



Memur emeklilerinin zam oranlarına da refah payı ilave edilmiş, geçtiğimiz yılın Ocak ayında yüzde 30, Temmuz ayında da yüzde 25 artış yansıtılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesi emekli ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltmişti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında 2024 yılının Ocak zammı yüzde 15 + enflasyon farkı olarak kararlaştırılan memurlar ve memur emeklilerinin geliri Temmuz'da da artacak. Yılın ikinci yarısında maaşlara yüzde 10 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15'i aşarsa fark yansıtılacak.