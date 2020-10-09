Öğrenci şehirlerine korona darbesi: Ev kiraları yüzde 40’a varan oranda geriledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs öğrenci şehirlerini de vurdu. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte ev kiraları yüzde 40’a varan oranda geriledi. Bir dönem üniversite öğrencileriyle dolup taşan kafe ve restoranlar kepenk indirmeye başladı. Yurtlardan ikinci el mobilyacılara kadar birçok sektör zorda. Esnaf dört gözle salgının bitmesini ve öğrencilerin okula dönmesini bekliyor.