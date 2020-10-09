Kilim değil sigorta koruyor | Dolu hasarı gören araçlar için ne yapmak gerekir?

Dolu uyarısı üzerine kimi araçlar halı ve kilimlerle kaplandı, kimileri kapalı otoparkları doldurdu. Dolu hasarını kasko karşılıyor. Dikkat, açtırdığınız dosyaya ‘kaza’ yazdırmayın. İşte dolu hasarı gören araçlar için yapılması gerekenler...

Meteoroloji'nin pek çok bölge için yaptığı dolu uyarısı, vatandaşları harekete geçirdi. Dolu beklenen illerde kapalı otoparklarda yüzde 100 doluluklar görülürken, bazı vatandaşlar da araçlarını halı, kilim, battaniye gibi eşyalarla sardı.