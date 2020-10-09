Kilim değil sigorta koruyor | Dolu hasarı gören araçlar için ne yapmak gerekir?

Dolu uyarısı üzerine kimi araçlar halı ve kilimlerle kaplandı, kimileri kapalı otoparkları doldurdu. Dolu hasarını kasko karşılıyor. Dikkat, açtırdığınız dosyaya ‘kaza’ yazdırmayın. İşte dolu hasarı gören araçlar için yapılması gerekenler...
Meteoroloji'nin pek çok bölge için yaptığı dolu uyarısı, vatandaşları harekete geçirdi. Dolu beklenen illerde kapalı otoparklarda yüzde 100 doluluklar görülürken, bazı vatandaşlar da araçlarını halı, kilim, battaniye gibi eşyalarla sardı.
Uzmanlar, dolu hasarlarının kasko teminatları içinde olduğunu belirtirken; aracın değerinin düşmemesi için boyasız göçük onarımının tercih edilmesini, açılan dosyalara da 'dolu hasarı' yazılarak sigortanın bozulmamasını öneriyor. Dolu yağışına karşı araçları korumak için battaniye, yorgan gibi önlemlerin işe yaramayacağını ifade eden uzmanlar, en güvenilir ve kesin çözümün kapalı otoparklar olduğunu söylüyor.
Dolu hasarı gören araçlar için yapılacakları ise uzmanlar şöyle sıralıyor:
Vakit geçirmeden sigorta şirketini arayın.
Servise gittiğinizde dosyaya 'kaza' yazılmamasına dikkat edin.
Mini onarım kapsamında hasarınızı giderebilirsiniz.