Milyonlar bekliyordu! SGK,Bağkur emekli bayram ikramiyesi son dakika yatma tarihi! 1000 TL bayram ikramiyesi kimler alabilir? 27.03.2020 16:51

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda Bakanı Selçuk:'' Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık .İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar'' şeklinde konuştu.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi bu yıl erken ödenecek. Milyonlarca emekli ikramiye sayesinde rahat bir nefes alacak. Peki, 1000 TL emekli bayram ikramiyesini kimler alabilir? Emekli ikramiye ne zaman yatacak? Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye alan emekli vatandaşlar, bu yıl ikramiyelerine erken kavuşacak. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren emekliler böylelikle rahat bir nefes alacak. 1000 TL ikramiyenin normal şartlarda Mayıs ayında verilmesi planlanıyordu. Bayram ikramiyesi almak için SGK'ya herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan A Haber'de flaş açıklamalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi." dedi..

SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;

Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi.

Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor.

TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİN AÇIKLAMA

Telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Sistem esnek çalışma yöntemlerinden biri. Biz kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışmayı başlattık. Kamuda esnek çalışa ve uzaktan çalışma yıllardır kanunda vardı.

Pratikte uygulanmıyordu. Bazı bölümler buna çok uygun. Dolayısıyla biz de Başkan Erdoğan'ın talimatları ile esnek ve dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçtik. Birimlerin yapısına göre hareket ediyoruz.

Kimi birimlerimiz dönüşümlü, kimileri ise uzaktan çalışıyor. İlk haftadayız verimli gidiyor.

Şu an asıl olan kamudaki teşkilatımızdaki sayıyı eksilterek, virüsün yayılımını azaltmak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık .İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar. 2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek.

Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında faydalanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.

Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi almak için SGK'ya herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor.

İŞ KAZASI MAĞDURU DA ALABİLECEK

İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da ikramiyeden faydalanabiliyor. Bunlara ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

İKRAMİYE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler 1.000 TL ikramiye alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabiliyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan dul eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenir.

Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alır. İki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksekse o dosya baz alınır. Örneğin dul eş hem babasından, hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasında aylığının oranı yüzde 75, babasından ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 750 TL bayram ikramiyesi alır.