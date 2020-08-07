Milli ve yerli ekonomi neden hedefte? Türkiye'nin hamleleri manipülatörleri rahatsız etti!

07.08.2020 03:09

IMF'ye olan borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulacaktı. Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye'yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak kara propagandaya başladı. Millileşme adımları atılan Türk ekonomisi hedefe koyuldu. İşte Bakan Berat Albayrak'ın ve Türk ekonomisinin hedef alınmasının perde arkası...

IMF'ye olan borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulacaktı. Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye'yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak kara propagandaya başladı. Millileşme adımları atılan Türk ekonomisi hedefe koyuldu. İşte Bakan Berat Albayrak'ın ve Türk ekonomisinin hedef alınmasının perde arkası...