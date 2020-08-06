Döviz üzerinden ekonomiye yeni saldırı mı? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'dan flaş açıklamalar

Döviz üzerinden ekonomiye yeni saldırı mı yapılıyor? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca dövizde yaşanan hareketliliği A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"AYNI MANİPÜLASYONU TEKRARDAN YAŞIYORUZ"

Korkmaz Karaca, kur manipülasyonunun 2018'in Ağustosu'nda da yaşandığını hatırlatarak "Şimdi 2020 Ağustosu'ndayız aynı manipülasyonu tekrardan yaşıyoruz" dedi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE KARŞI YAPILAN AYAK OYUNLARI BUNLAR"

Karaca "Güçlenen, oyunları bozan, güçlü Türkiye'ye karşı yapılan ayak oyunları bunlar. Bakın Doğu Akdeniz'de hakkını koruyan, hakkını arayan, oyun kurucu bir Türkiye var bugün. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oyun kuran bir Türkiye var. İşte bu oyun kuran bir Türkiye'ye karşı yapılan manipülasyonlar bunlar." dedi.

Karaca şöyle devam etti:

Türkiye Libya'nın meşru seçilmiş yönetimi ile muhteşem bir deniz anlaşması yaptı. Bu anlaşmanın bir konturunu Yunanistan ile diktatör Sisi'nin başında olduğu Mısır yapmaya çalışıyor. Mısır ile Yunanistan ne oldu da bir araya geldi. Lütfen büyük resme büyük fotoğrafa bakalım. Büyüyen oyun kuran büyük Türkiye'nin doğum sancıları bunlar. Türkiye'nin tüm kurumları görevlerini başında. BDDK'sı Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı hepsi muhteşem bir şekilde görevlerinin başında. Türkiye'den istikrarlı, potansiyeli yüksek hangi ülke var bu bölgede. Ülkeme güveniyorum, liderime inanıyorum. Hükumetimize, ülkemizin kurumlarının tamamına sonsuz güven duyuyorum. Biz bugün Türkiye olarak milli ekonomimizi kuruyoruz. Bu doğum sancıları olacak. Bunların olması çok doğal.

"ÇİN'DEN BOŞALAN ÜRETİM ÜSSÜNE ADAY OLAN BİR ÜLKEYİZ"

Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde boş yer yok. İnsanlar üretim için sıradalar. OSB'leri bilen, yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Bugün Türkiye adeta Çin'den boşalan üretim üssüne aday olan bir ülke. Kim Türkiye'ye inanmışsa kazanmıştır. Bakın bugün, esnafıyla, üreticisiyle Türkiye bambaşka bir noktada. Türkiye ekonomisinin dinamiklerini bilmeyen, Türkiye'ye yabancı hazinelerin anlık pozisyonlarıyla bakanlar, yorum yapanlar her zaman yanılmışlardır, yine yanılacaklardır. Ben ülkemize sonsuz inanıyorum, güveniyorum.