Kurdaki olağandışı yükselişi fırsat bilen bir grup CHP ve FETÖ'cü troller sosyal medya platformu Twitter üzerinden koro halinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı yıpratmaya ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştı.

Tepki çeken sosyal medya saldırısı sonrası vatandaşlar, dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte ekonominin başında olan Bakan Albayrak'ın icraatlerine övgüler yağdırdı.

İŞTE BİR AYLIK HİZMET

Sadece geçtiğimiz Temmuz ay ekonomide yaşananları başlık halinde özetliyoruz;

- ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasına ilişkin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı onayladı.

- ABD Halkbank'a dava açtı.

- Enflasyonun %12,62 olarak açıklanarak beklentilerinin altında kaldı.

- TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi.

- Esnafa ve vatandaşa yüksek oranda KDV indirimleri uygulandı.

- Türkiye, temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı.

- Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay boyunca ertelendi.

- Ekonomi güven endekslerinin yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

- Yeme-içme hizmetlerinde KDV, yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürüldü.

VATANDAŞ ALBAYRAK'A GÜVENİYOR

Sosyal medyada karanlık odakların organize bir şekilde hedefi olan Bakan Albayrak'a binlerce yorumla destek geldi.