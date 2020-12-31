Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın izle! MPİ TV Youtube canlı izle

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi MPİ TV Youtube canlı yayın izle! Yeni sene için sunulan dileklerin sonu gelmezken 2020'nin bahtsızlığından sıyrılırken bol paralı olmak isteyen vatandaşlarda takati Milli Piyango biletlerinde buldu. Yılbaşı gecelerinin ritüeli haline gelen ve bir göz tombalada, bir göz televizyonda, Milli Piyango bileti netice ekranında olurken bu senenin uğurlusunu tanımlayacak sayıları sayfamızda olacak. 100 milyon TL büyük ikramiyesi bulunan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bilet numaraları belli oluyor. Peki Milli piyango online bilet alma nasıl yapılır? Milli piyango bileti satan marketler hangileri?

31 Aralık 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi MPİ TV Youtube canlı izle! Yeni yıla sayılı günler kala, 2020 yılını omzunda koca bir talih kuşu eşliğinde geride bırakmak isteyenler soluğu Milli Piyango bileti kuyruklarında aldı. 2021'i sağlıklı, huzurlu, mutlu geçirmenin yanı sıra bol paralı bir başlangıç yapmak isteyenler için Milli Piyango sonuçlarının detayları haberimizde... Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük heyecan başlıyor. 100 milyon TL değerinde büyük ödül öncesinde Milli Piyango 31 Aralık çekilişi saat 14.30'dan itibaren MPİ TV Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Peki Milli piyango online bilet alma nasıl yapılır? Milli piyango bileti satan marketler hangileri? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…

MİLLİ PİYANGO 31 ARALIK YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe gününde saat 14.30'da başlıyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ise saat 23.00'da belli oluyor.

Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP7@6 MHz

DOWNLINK FREQ. 11623 MHZ POL V

FEC: 3/4

Symbol Rate: 5.0 Ms/s

HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)

Pilot: On (MPEG 4 4:2:0 )

Encryption Key: 31DEC2020321

AUDIO 1: International sound left

AUDIO 2: International sound right

AUDIO 3: N/A

AUDIO 4: N/A

Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı

14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

8:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO BİLET ALMA

Bu yıl, Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Millipiyangoonline.com üzerinden online bilet almak da mümkün. 31 Aralık saat 14:00'a kadar bilet alma işlemi devam edecek.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET NASIL ALINIR?

31 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için heyecan dorukta. Şans oyunuseverler Milli Piyango biletlerini, gezici ya da sabit bayilerden veya Milli Piyango Online'dan çevrimiçi olarak satın alabilecekler. Biletler Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da alınabilmektedir.

Milli Piyango bilet alma ekranı linki için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN MARKETLER

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen fetvanın ardından Milli Piyango biletlerine olan ilgi bir miktar azalmış olsa da bazıları bunu, yıllar süren bir gelenek olarak görüyor. Öyle ki 'Zaten bana çıkmaz' diyerek bilet alanların sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Her yılın sonunda o heyecana kapılmak isteyen vatandaşlar, 2021'e girerken de en şanslı kişi olmak için yarışırken bilet satan marketler de merak konusu oldu.

MİGROS

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin market alışverişlerini yaparken Milli Piyango yılbaşı biletlerini de hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alabilmeleri için kasalarında bilet satışına başladı. 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle yılbaşı biletleri Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter mağazalarında yerini aldı.

Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor.

CARREFOURSA

Her ayın 9, 19 ve 29'uncu günlerinde yapılan Milli Piyango çekilişi, her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi olarak düzenleniyor. Büyük ikramiye kazanma şansı için CarrefourSA'lardan yaptığınız alışveriş sonrası kasalara uğramayı unutmayın.

Yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerinize Milli Piyango bileti alabilir, hayallerinin ve umutlarının yeşermesini sağlayabilirsiniz.

NİMET ABLA

İstanbul'da Eminönü'nde küçücük bir dükkanda eşiyle birlikte bilet satan Nimet Abla, piyango tiryakilerinin en çok sevdiği kişiydi. Özellikle yılbaşı çekilişIerinde bilet almak isteyenler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştururdu. Birçok İstanbullu Nimet Abla'dan alınan biletin numarasına çekiliş öncesi bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanır, alınan bilet, numarasına bakılmadan cebe konurdu. Bazı müşteriler de onun elinin uğurlu olduğuna inandıkları için bileti ona çektirirlerdi. Nimet Abla bilet satışından kazandığı para ile İstanbul Esentepe'de bir cami yaptırmış, 1978 yılında aramızdan ayrıldığı zaman cenazesine ondan bilet alarak şansım deneyen çok sayıda İstanbullu katılmıştı...

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

MİLLİ PİYANGO'NUN TARİHİ

Pek çok yenilik gibi piyango alışkanlığı da Batı'dan geldi. Ülkemizde ilk piyango çekilişi 1836'da İzmir'de düzenlendi; büyük ikramiye olarak ise altın cep saati hediye edildi.

Bir diğer tarihî kayda göre, Anadolu'da ilk piyango 1850'de Türkçe konuşan, Türk asıllı, Ortadoks Karamanlılar tarafından organize edildi. Pianko adı ile bastırılan biletler 2 bin taneydi ve 20 kuruştan satıldı. Biletlerin 10'una ikramiye çıkacaktı ve her birine 20 Mahmudiye altını verilecekti.

Karamanlılar, İstanbul, Ankara, Niğde, Nevşehir (merkez), Ürgüp ilçesi, Amasya, Kırşehir, Konya, Karaman, Kayseri ile Talas ve İncesu ilçelerinde yoğun şekilde ikamet ediyordu. 1850'deki piyangoyu Kayseri'de oturan, eşraftan Karamanlılar tertip etti.

Bir diğer tarihî kayda göre, 1849'da Pera'da ilk piyango çekilişi düzenlendi. Büyük ikramiye aynı semtte görkemli/geniş bir evdi. Mükâfatın büyüklüğü dikkat çekiciydi.

İstanbul'da tiyatro tekelini elinde bulunduran Naum Efendi, tiyatro biletlerinin yanında eşya piyango biletlerini de ekleyerek gelirlerini artırmıştı.