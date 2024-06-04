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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024, 11:46 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 11:46

Mezuniyet balosu yasaklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin merakla beklediği kariyer basamak sınavı hakkında açıklama geldi. Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın bir test sınavla kariyer ünvanı verilmesini içime sindiremiyorum bunu da doğru bulmadığımı söylemiştim. TBMM'den çıkan yasal düzenlemeye saygı duyacağız." dedi. Öte yandan gündemde çok konuşulan "mezuniyet balolarının yasaklanacağı" iddialarına da cevap veren Tekin, "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık.İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mezuniyet balosu yasaklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden açıklama
Mezuniyet balosu yasaklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

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