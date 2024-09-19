Merkez Bankası Faizi Ne Zaman Açıklayacak? Beklentiler Ne Yönde?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleşecek toplantı, saat 14.00’te başlayacak. Peki, beklentiler ne yönde? Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Altın, dolar ve euroda son durum ne? İşte detaylar...