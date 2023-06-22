Merkez Bankası faiz kararı kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı hakkında aramalar hız kazandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre karar bu hafta açıklanacak. Peki, MB Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? TCMB Haziran ayı faiz beklentisi ne? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre karar 22 Haziran Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacak. Kararın aynı gün saat 14.00 gibi duyurulacak.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Böylelikle Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Merkez Bankası'nın eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığı'na atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eski First Republic Bank Eş CEO'su Hafize Gaye Erkan atandı.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Erkan, daha sonra doktora programını ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde tamamladı.

Goldman Sachs'ta Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak görev alan Erkan, 2014 yılında iş teklifi aldığı First Republic Bank'ta yaklaşık 8 yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi farklı görevler üstlendi. Erkan, 2021 yılında ise First Republic Bank'ın Eş-CEO'su oldu.

ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Erkan, son olarak küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.