Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan son dakika "fiyat istikrarı" açıklaması

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." dedi.





Merkez Bankası "TCMB Finansal İstikrar Raporu" yayımlandı.

Ağbal "TCMB Finansal İstikrar Raporu" sunumunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:





"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir.







Diğer yandan, finansal istikrar da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardandır. Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır.

Parasal sıkılaşma sonucu kredi büyümesi ve parasal büyüklüklerde gözlenen yavaşlama, makroiktisadi dengeleri ve finansal istikrarı destekleyecektir. pic.twitter.com/7MEfi0CScD November 27, 2020







Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır."

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