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Memurlara yönelik zam tablosunda yeni maaşlar! Mesleklere göre olası dağılım belli oldu

Memurlara yönelik zam tablosunda yeni maaşlar! Mesleklere göre olası dağılım belli oldu
03.07.2023 23:19 - Son Güncelleme: 03.07.2023 23:19

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen Kabine toplantısının ardından emekli ve memur zammına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası A Haber ekranlarına konuk olan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz meslek gruplarına göre memurların yeni olası maaşlarına ilişkin rakamları paylaştı. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi, vaiz, avukat, müsteşar, genel müdür, şube müdürü olası maaşları...

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