MEMUR VE EMEKLİYE ZAM FORMÜLLERİ! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. 20 milyon memur ve emeklinin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.

İlk 6 aylık enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, yüzde 8'i aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşme kapsamındaki yüzde 6'lık artışına eklenecek farkı gösterecek. Tabii artış bununla sınırlı kalmayacak. Hem memurlara hem memur emeklilerine refah payı verilecek. Bu refah payı için de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Başkan Erdoğan, önceki gün "Düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız" açıklaması yapmıştı. Refah payının zam oranlarının belli olmasının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanması ve ardından bu düzenlemenin yer aldığı torba teklifin Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

TEMMUZ ZAMMI EMEKLİLERE NASIL YANSITILACAK?

Emeklilere halen en az 7 bin 500 lira aylık ödemesi yapılırken, Temmuz zammı bu tutara değil kök maaşa yansıtılacak. Ancak 7 bin 500 lira olan taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde. Burada 8 bin 500-10 bin lira aralığında bir tutar bekleniyor. Eğer taban emekli aylığı 8 bin 500 liraya yükseltilirse, Temmuz zammının yansıtılması sonrası kök aylık eğer 8 bin 500 liranın altında kalıyorsa yapılacak aylık ödeme 8 bin 500 liraya tamamlanacak. Üstündeyse emeklilere kök aylıkları ödenecek

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ARTIŞ İÇİN HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Yüzde 6 artış ve enflasyon farkıyla oluşacak Temmuz zammına refah payı eklenecek. Bu refah payıyla ek ödeme dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Bu artışın tamamı yüzdelik zamla sağlanabileceği gibi, bir bölümü seyyanen zamla yapılabilecek. Burada 5 bin lira seyyanen zam + yüzde 30'lar seviyesinde artış formülünün ağırlık kazandığı konuşuluyor. Memur zammının emeklilerine nasıl uygulanacağı da merakla bekleniyor.

ZAMLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesabında görecek. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz arasında maaşlarını zamlı olarak alırken, memur emeklilerine ise fark ödemesi yapılacak. Memur emeklileri Temmuz maaşlarını bayram öncesinde aldı. Zam ile oluşan fark ay içinde hesaplara yatırılacak.





SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 çıktı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu yüzde 2.81 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18.49 çıkacak. İlk 6 aylık enflasyonun üzerine ne kadar refah payı ekleneceği merak edilirken, burada maaşlara yüzde 30 ile 45 arasında zam yapılması formülü masada bulunuyor. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik kademeli zam da bu kapsamda değerlendirilecek. Aylığa göre farklı zam oranları masada olacak.





EYT'LİLER NASIL YARARLANACAK?

Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Haziran sonuna kadar başvuran EYT'lilerin emekli aylığına Temmuz ayında yapılacak artış direkt yansıyacak. Temmuz ayı sonrasında başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken zamlar dikkate alınacak.



TÜED'DEN TABAN AYLIK TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olarak uygulandığını anımsatarak, bu rakamın yeni asgari ücret rakamının 3 bin 902 lira altında kaldığına dikkati çekti. Ergün, "Emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz" dedi.