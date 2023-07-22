4 Milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi Ağustos ayına kilitlendi.

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca sürecek 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memurların ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarında hem maaşlarına yansıtılacak artışlar hem de mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.

Görüşmelerde, memurları ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.





120 TEKLİF SUNULACAK

Toplu sözleşmeye sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere önceki gün Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nu topladı.

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

Bu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak olan Memur- Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.





MASAYA NELER GELECEK?

MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, tekliflerini sahadan gelen talepleri dikkate alarak ve bilimsel verileri göz önünde bulundurarak hazırladıklarını, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısıyla da teklif dosyasının şekillendiğini belirtti. Tekliflerinin ana omurgasını 2024-2025 yıllarındaki maaş ve aylık artışların oluşturduğuna dikkati çeken Tonbul, şöyle konuştu: "Maaş artış oranlarının yanında memurlara kira yardımının verilmesi, önemsediğimiz tekliflerimiz arasında.

Bu teklifte ısrarcıyız. Bununla birlikte birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız. Görüşmelerde, maaş artışı kadar sosyal haklarda da ısrarcı olacağız. Bu doğrultuda kapsayıcı bir içeriğe sahip teklif dosyamızda mühendisler, müdürler, şefler, genel idari hizmetler sınıfı ve diğer teknik personel başta olmak üzere tüm grupların taleplerine yer verdik. Memur emeklilerini de düşünerek, emeklilerin aylıklarını artıracak teklifleri de sözleşme masasına taşıyacağız."