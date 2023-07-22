Başkan Erdoğan emekli ve memurlara yeni düzenleme müjdesini verdi

BAE ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma yaptık. Katar ve S.Arabistan ile de önemli imzalar attık. Bu, Türkiye'ye güvenin göstergesidir.

İsrail gazının, Türkiye'den AB'ye arzının ilk adımı, Enerji Bakanı Berat Albayrak döneminde atıldı. Kesintiye uğradı ama temastayız.

Düşmanı azaltmak, dostu çoğaltmak gayreti içerisindeyiz. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili süreç, TBMM takvimine göre şekil alacak

Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayıp en iyi zammı yaptık. Emekli ve memur için yıl sonu yeni değerlendirme olabilir.

Fahiş kira artışını durdurmak için de gerekirse ceza uygulamasına gideceğiz. Zamlara göz diken ev sahipleri, bedelini ödeyecek.

Gabar petrolünün ekonomiye yansıması 2024'te başlar. İnşallah günde 100 bin varil çıkarıp Türkiye üretimini ikiye katlayacak.







DÜŞMANI AZALT DOSTLARI ÇOĞALT

Başkan Tayyip Erdoğan, Körfez turu dönüşünde uçakta gazetecilere konuştu: Çok önemli anlaşmalara imza attık. Tabii ki düşmanları azaltmak, dostlarımızı ise çoğaltmak bizim siyasetimizin bir yol haritası.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve KKTC ziyaretlerinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka gibi alanlarda anlaşmalar imzalandı. Sadece BAE ile 50.7 milyar dolar tutarında devasa ölçekli bir anlaşma yapıldı.

Tüm bu anlaşmalar maddi karşılıklarının ötesinde Körfez ülkelerinin Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine güvenlerinin göstergesidir.

Sayın Başbakan Miçotakis ile çok açık, net konuştuk. Yani bu adaların silahlandırılması meselesini. Nitekim konuyla ilgili Dışişleri Bakanım kendi muhatabıyla da bunları konuştu, konuşuyor ve konuşacak. Tabii bu iş sadece Yunanistan'dan kaynaklanmıyor, malum Beyaz Saray'daki dostları ve lobi, sürekli olarak bunları tahrik ediyor.

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme Meclis'e sevk edildiğinde, süreç TBMM çalışma takvimine göre şekil alacak. Görüşmelerimizde İsveç tarafının verdiği sözlerin, garantilerin takipçisi olacağız. İsveç'in atacağı adımlara göre de biz harekete geçeriz.

Kahraman Mehmetçiklerimiz ile Mücahitlerin omuz omuza 49 yıl önce gerçekleştirdiği Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi yok olmaktan kurtarmıştır. Aradan geçen sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Biz de bu süreçte her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.

NATO'un en güçlü ikinci ordusuna sahip, NATO'nun adeta lokomotifi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği de Birliğe canlılık ve güç katacaktır.

Erdoğan'a BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından krallara, devlet başkanlarına ve toplumun üst düzey kişilerine verilen devletin en yüksek madalyası olan Zayid madalyası takdim edildi.







EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA

Erdoğan: Memura, işçiye ve emekliye şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve ezdirmedik. Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu.







PUTİN'LE KONUŞACAĞIM

Erdoğan, "Karadeniz Tahıl Girişiminin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz" dedi.







ZELENSKI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ile Ukrayna lideri Zelenski, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu değerlendirdi.

